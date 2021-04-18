الأثنين 6 رمضان 1442 ﻫ - 19 أبريل 2021 |
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فاوتشي يتوقع إلغاء تعليق لقاح “جونسون آند جونسون” في أميركا

منذ ساعة واحدة
أنتوني فاوتشي

أنتوني فاوتشي

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أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي أن واشنطن ستتحرك على الأرجح لاستئناف توفير لقاح “جونسون آند جونسون” المضاد لفيروس كورونا الأسبوع المقبل.

وقال فاوتشي في تصريح متلفز إنه “يتوقع اتخاذ القرار عندما يجتمع مستشارو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة لمناقشة التوقف المؤقت للقاح جونسون، المكون من جرعة واحدة”.

وأضاف: “سأكون مندهشا للغاية إذا لم يكن لدينا استئناف للقاح بشكل ما بحلول يوم الجمعة.. لا أتوقع حقا أنهم سيرغبون في تمديد التعليق لفترة أطول قليلا”.

وأعرب عن اعتقاده بأن “المنظمين الفيدراليين يمكنهم إعادة استخدام اللقاح مع قيود قائمة على العمر أو الجنس أو مع تحذير شامل، بحيث تتم إدارته بطريقة مختلفة قليلا عما كان عليه قبل التوقف”، وذلك بحسب “أسوشيتد برس”.

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