فاينانشال تايمز: السعودية تجري محادثات مع أميركا بشأن اتفاقية دفاع

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن السعودية تناقش اتفاقية دفاعية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تأمل المملكة في التوصل إلى اتفاق عندما يزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البيت الأبيض الشهر المقبل.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب لصحيفة فاينانشال تايمز إن هناك “مناقشات حول إبرام شيء ما عندما يأتي ولي العهد، لكن التفاصيل لا تزال قيد البحث”.

وقالت الصحيفة إن الاتفاق محل المناقشات يشبه الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وقطر ونص على التعامل مع أي هجوم مسلح على قطر باعتباره تهديدا للولايات المتحدة.

وجاء الاتفاق الأمريكي مع قطر بعد أن حاولت إسرائيل الشهر الماضي اغتيال قياديين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بغارة جوية على الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية لفاينانشيال تايمز إن التعاون الدفاعي مع المملكة “حجر الأساس القوي لاستراتيجيتنا الإقليمية”، لكنها أحجمت عن التعليق على تفاصيل الاتفاق المحتمل.

ولم ترد الخارجية الأمريكية أو البيت الأبيض أو الحكومة السعودية على طلبات رويترز للتعليق على تقرير فاينانشال تايمز.

وتسعى السعودية منذ فترة طويلة للحصول على ضمانات مماثلة للاتفاق القطري الأمريكي ضمن جهود واشنطن لتطبيع العلاقات بين الرياض وإسرائيل.

وفي الشهر الماضي، وقعت السعودية اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان المسلحة نوويا.