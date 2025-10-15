الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
فتح معبر رفح من جديد.. وتخفيف القيود على دخول المساعدات

منذ 25 ثانية
شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تصطف بالقرب من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، في رفح، مصر، 13 أغسطس 2025. رويترز

ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان)، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل قررت المضي قدمًا في فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، وذلك عقب استعادة رفات أربع رهائن.

وبحسب الهيئة، فقد ألغت الحكومة الإسرائيلية سلسلة إجراءات كانت تعتزم فرضها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من بينها خفض عدد شاحنات الإغاثة الإنسانية الداخلة إلى غزة إلى النصف.

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه المفاوضات بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة تطورات متسارعة، وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل لتسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في القطاع الذي يعاني أوضاعًا إنسانية صعبة.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب المصري أو من حركة حماس حول القرار الإسرائيلي، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن فتح المعبر قد يشكل خطوة تمهيدية لإعادة تفعيل التنسيق الإنساني بين الأطراف المعنية.

    المصدر :
  • رويترز

