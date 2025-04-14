فرنسا: المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية يجب أن تراعي المصالح الأوروبية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستتابع عن كثب وتظل يقظة بشأن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران لضمان توافقها مع المصالح الأوروبية.

وقال بارو لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج “سنكون يقظين، إلى جانب أصدقائنا وشركائنا البريطانيين والألمان، لضمان توافق أي مفاوضات (أمريكية إيرانية) قد تجرى مع مصالحنا الأمنية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”.

وفي وقت سابق الإثنين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يتوقع اتخاذ قرار بشأن إيران على نحو سريع للغاية، بعد أن ذكر البلدان أنهما عقدا محادثات “إيجابية” و”بناءة” في سلطنة عمان يوم السبت واتفقا على الاجتماع مجددا هذا الأسبوع.

وقال ترامب، الذي يهدد بعمل عسكري ما لم يتم التوصل لاتفاق يوقف برنامج إيران النووي، للصحافيين على متن طائرة الرئاسة إنها اجتمع مع مستشاريه بشأن إيران ويتوقع اتخاذ قرار سريعا. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال “سنتخذ قرارا بشأن إيران على نحو سريع للغاية”.

وكان موقع “أكسيوس” Axios الإخباري قد ذكر، نقلا عن مصدرين مطلعين، أن من المتوقع عقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يوم السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما.

وكانت المحادثات التي عقدت في عمان يوم السبت هي الأولى بين إيران وإدارة يقودها ترامب، بما في ذلك الإدارة الأميركية خلال ولايته السابقة بين 2017 و2021. وقال مسؤولون إنها عقدت في أجواء “مثمرة وهادئة وإيجابية”.

وقال ترامب للصحافيين الأحد إن المحادثات الأميركية الإيرانية مضت على نحو “جيد”، وأضاف “لا شيء يهم حتى تنتهي منها (المحادثات)، لذلك لا أحبذ الحديث عنها. لكنها مضت على ما يرام. أعتقد أن الوضع المتعلق بإيران جيد للغاية”.

وقالت إيران والولايات المتحدة وفي ختام الجولة الأولى من المحادثات إنهما عقدتا محادثات “إيجابية” و”بناءة” في سلطنة عمان، السبت، واتفقتا على استئنافها الأسبوع المقبل.