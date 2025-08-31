الأحد 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرنسا تؤكد دعمها لإقليم غرينلاند وتنتقد الطموحات الأمريكية

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2025 7:28 مساءً
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. رويترز

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. رويترز

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو موقف بلاده الداعم لسيادة غرينلاند، مشددا على أن الإقليم الواقع في القطب الشمالي “ليس للبيع”.

ويأتي ذلك في إشارة واضحة إلى الطموحات الأمريكية السابقة لفرض نفوذها على الجزيرة الغنية بالموارد.

وجاءت تصريحات بارو خلال مؤتمر صحفي في العاصمة نوك، عقب اجتماع عقده مع رئيس وزراء غرينلاند ووزير خارجيتها، ضمن زيارة رسمية تستغرق يومين تهدف إلى تعزيز العلاقات الفرنسية مع الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية.

وقال بارو: “غرينلاند ليست للبيع”، مستعيدا تصريحا مشابها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للإقليم في يونيو الماضي. وأضاف: “لن تصبح أمة عظيمة بفرض إرادتك على جيرانك، بل عبر تمكين أصدقائك من العيش في حرية وازدهار”.

وانتقد الوزير الفرنسي بشكل غير مباشر السياسة الأمريكية في المنطقة، لا سيما خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب علنا عن رغبته في شراء غرينلاند، بل ولم يستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها، ما أثار حينها جدلا واسعا في الأوساط السياسية الدولية.

وفي إطار زيارته، تفقد بارو سفينة حربية فرنسية كانت راسية في ميناء نوك، مؤكدا أن حضوره يمثل رسالة تضامن أوروبية واضحة مع غرينلاند والدنمارك. وقال: “غرينلاند والدنمارك ليستا وحدهما. فرنسا وأوروبا تقفان إلى جانبهما – الآن وفي المستقبل”.

وتأتي الزيارة في وقت يتزايد فيه التنافس الدولي على النفوذ في القطب الشمالي، وسط طموحات جيوسياسية واقتصادية متصاعدة نظراً للثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم، وأهميته الاستراتيجية في ظل التغيرات المناخية والملاحة البحرية.

    المزيد من أخبار العالم

    رسم توضيحي يظهر العلمين الإسرائيلي والإيراني. رويترز
    الزفاف الأحمر.. تفاصيل خطة الموساد لتصفية النخبة الإيرانية خلال عملية "الأسد الصاعد"!
    بوتين وشي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بوتين وشي يناقشان الاتصالات الأخيرة بين روسيا وأمريكا
    السفارة البريطانية بالقاهرة بعد رفع الحواجز الأمنية من حولها
    مصر ترفع الحواجز عن السفارة البريطانية.. ولندن تغلق المبنى مؤقتًا لمراجعة الإجراءات

    الأكثر قراءة

    النائب جبران باسيل
    تصريح عالي النبرة لباسيل ضد حزب الله!
    كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد القيادي محمد السنوار
    رسمياً.. حماس تعلن استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    بري والخيارات الصعبة.. مواجهة حزب الله أو حماية الدولة؟