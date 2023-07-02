فرنسا.. تبرعات زوجة الشرطي القاتل بلغت 10 أضعاف ما تم جمعه لوالدة "نائل"

على وقع ما جرى يوم الثلاثاء الماضي، من قيام شرطي بقتل فتى يدعى «نائل»، يبلغ من العمر 17 عاما، دشن فريقان صفحتين، أحدهما لجمع تبرعات من أجل مساعدة والدة الشاب القتيل، والثانية لجمع التبرعات لزوجة الشرطي القاتل.

لكن الغريب في الأمر هو أن ما تم جمعه عبر الصفحة التي تم تدشينها دعما لزوجة الشرطي، تجاوز أكثر من 10 أضعاف ما جمعته الصفحة المخصصة لدعم والدة الشاب نائل.

فالصفحة التي دشنها سياسي يميني متطرف من أصول مصرية، ويدعى جون مسيحة، نجحت في جمع مبلغ مالي قدره 700 ألف يورو لزوجة الشرطي، مقابل 60 ألف يورو فقط تم جمعها لوالدة نائل، ما يعد علامة استفهام كبيرة.

وتم فتح قضية جنائية ضد الشرطي البالغ من العمر 38 عاما، بتهمة القتل مع سبق الإصرار، وهو حاليا في السجن بانتظار المحاكمة.

ولمساعدة والدة الفتى المقتول، تم على موقع Leetchi الإعلان عن جمع التبرعات، وخلال الفترة الماضية تم جمع 76323 يورو. شارك في الحملة ما يقرب من 5 آلاف شخص.

صباح يوم الثلاثاء الماضي، قام أحد رجال الشرطة بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش على طريق في نانتير بعد رفض الامتثال لطلب الشرطة. بعد ذلك اندلعت في عدد من المدن الفرنسية أعمال شغب لا تزال مستمرة منذ عدة أيام.