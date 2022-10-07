فرنسا تحثّ رعاياها على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن

حثت فرنسا رعاياها (الجمعة 7-10-2022) على مغادرة إيران في أقرب وقت ممكن، قائلة إنهم معرضون لخطر الاعتقال التعسفي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها على الإنترنت “أي زائر فرنسي، بمن فيهم حملة الجنسية المزدوجة، معرض لخطر كبير بالاعتقال والاحتجاز التعسفي والخضوع لمحاكمات جائرة”.

وانتقدت فرنسا إيران هذا الأسبوع بسبب “ممارساتها الدكتاتورية” واحتجاز اثنين من مواطنيها رهينتين بعدما نشرت طهران مقطع فيديو أمس الخميس يعترفان فيه بالتجسس وسط اضطرابات مستمرة منذ أسابيع تلقي طهران باللوم فيها على أعداء أجانب.

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية إيران في وقت سابق اليوم الجمعة إلى الإفراج عن مواطنيها الإثنين.

في سياق متصل أعلنت كندا أنها ستمنع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني من دخول البلاد ووعدت بفرض عقوبات على نحو أكثر تحديدا للأشخاص المستهدفين بسبب معاملة النساء في إيران وإسقاط طائرة ركاب مدنية في 2020.

وتواجه إيران إدانة دولية متزايدة واحتجاجات على مستوى البلاد بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في حجز شرطة الأخلاق.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونائبته كريستيا فريلاند في مؤتمر صحفي، الجمعة أن كندا تخطط لتوسيع العقوبات المستهدفة وإنشاء مكتب للعقوبات.

وقالت فريلاند “الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية”، بالرغم من أن الحكومة لم تصل إلى حد إدراجها رسميا على قائمة لمثل هذه المنظمات.

وتشمل الخطوة حظر دخول 50 بالمئة من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني وأكثر من 10 آلاف من الضباط والأعضاء البارزين.

وقال ترودو “هذا هو أقوى إجراء لدينا ضد الحكومات والكيانات الحكومية”.