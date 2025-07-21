فرنسا ترحب بالإفراج عن مواطن فرنسي أمريكي محتجز في فنزويلا

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الاثنين “إن البلاد رحبت بالإفراج عن المواطن الفرنسي الأمريكي لوكاس هانتر المحتجز في فنزويلا منذ يناير كانون الثاني”.

وأضافت الوزارة “فرنسا تشيد بجهود وزارة الخارجية الأمريكية لإطلاق سراح هانتر”.

وهانتر (37 عاما) من بين 10 أمريكيين محتجزين في فنزويلا، وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إطلاق سراحهم يوم الجمعة.

وجاء الإفراج عنهم في إطار عملية منسقة لتبادل السجناء، إذ أعادت حكومة السلفادور فنزويليين معتقلين إلى بلادهم مقابل عودة 10 أمريكيين محتجزين في فنزويلا إلى الولايات المتحدة.