فرنسا ترفع مستوى الإنذار: إنفلونزا الطيور تصل إلى مرحلة "مرتفعة"

منذ 3 ساعات
انفلونزا الطيور

أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية اليوم الثلاثاء رفع مستوى التحذير من مرض إنفلونزا الطيور إلى “مرتفع” بعد رصد حالات إصابة جديدة في مناطق متعددة من البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي نشرته في الجريدة الرسمية أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض بين الطيور، وحماية القطاع الزراعي والصحة العامة. وأكدت السلطات على أهمية الالتزام بالإجراءات البيطرية والاحترازية، بما في ذلك مراقبة القطاعات الداجنة، وتطبيق قيود النقل والتداول، وتجنب الاحتكاك المباشر مع الطيور المصابة.

وأضافت وزارة الزراعة أن فرنسا ستواصل التنسيق مع الهيئات الأوروبية والدولية المختصة لمراقبة تطورات الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تحول المرض إلى وباء واسع النطاق يؤثر على الإنتاج الزراعي والصادرات.

    المصدر :
  • رويترز

