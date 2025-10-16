فرنسا تندد بأحكام السجن "التعسفية" على اثنين من مواطنيها في إيران

نددت فرنسا اليوم الخميس بأحكام سجن طويلة صدرت بحق اثنين من مواطنيها في إيران بتهم التجسس، قائلة إن التهم لا أساس لها من الصحة وإن العقوبة تعسفية.

وتحتجز إيران سيسيل كولر وشريكها جاك باريس منذ عام 2022، وهما من بين عشرات الأجانب ومزدوجي الجنسية الذين احتجزتهم السلطات خلال السنوات الماضية، وغالبا ما يكون ذلك بتهم تتعلق بالتجسس.

وتقول جماعات حقوقية ودول غربية إن المحتجزين يُستخدمون أوراقا للمساومة، وهو ما تنفيه إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو للصحفيين “أود أن أبدي اهتماما خاص لمواطنينا سيسيل كولر وجاك باريس، اللذين احتجزا لأكثر من ثلاث سنوات في إيران”.

وأضاف “لقد حُكم عليهما تعسفيا أول أمس فقط بالسجن لفترات طويلة جدا. إن التهم الموجهة إليهما، أيا كانت، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. ونحن نطالب بالإفراج الفوري عنهما”.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية يوم الثلاثاء أنه تم الحكم عليهما، على الرغم من أن باريس وطهران أشارتا إلى إحراز تقدم في محادثات للإفراج عنهما قبل أسبوع.

وأضافت الوكالة، دون ذكر اسميهما على وجه التحديد، أن المحكمة حكمت على مواطن فرنسي بالسجن لست سنوات بتهمة التجسس لصالح فرنسا، والسجن خمس سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، والسجن 20 سنة بتهمة مساعدة أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

وتابعت الوكالة أنه حُكم على الآخر بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح فرنسا، والسجن خمس سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، والسجن 17 سنة بتهمة مساعدة أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

واحتجت فرنسا مرارا باحتجاز كولر وباريس، وإبقائهما في ظروف أقرب إلى التعذيب في سجن إيفين في طهران، وعدم السماح لهما بالحصول على الحماية القنصلية المناسبة. وتنفي الجمهورية الإسلامية هذه الاتهامات.

وبدورها اتهمت إيران فرنسا باحتجاز مهدية اسفندياري، وهي طالبة إيرانية تعيش في مدينة ليون الفرنسية واعتُقلت هذا العام بسبب منشورات مناهضة لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأطلقت طهران سراح لينارت مونتيرلوس (18 عاما) راكب الدراجات الهوائية الفرنسي الألماني الأسبوع الماضي بعد أن برأته المحكمة من تهمة التجسس، وكان اعتُقل هذا العام.