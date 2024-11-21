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فرنسا: ردنا على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيتوافق مع مبادئ المحكمة

منذ 51 دقيقة
علم فرنسا

علم فرنسا

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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس: “إن رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة.”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس: “إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تنفذ وتحترم وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة”.

وجاء ذلك في رد فعله على أوامر اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

في حين، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) اليوم الخميس، عن وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب قوله “إن هولندا مستعدة للتحرك بناء على أمر الاعتقال التي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا لزم الأمر”.

وأدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وحق غالانت، ووصفوه بالمخزي والمعادي للسامية.

    المصدر :
  • وكالات

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