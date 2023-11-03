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فرنسا ستستضيف مؤتمرا إنسانيا دوليا من أجل غزة

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2023 7:19 مساءً
علم فرنسا

علم فرنسا

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كشفت ثلاثة مصادر دبلوماسية أن فرنسا ستستضيف مؤتمرا إنسانيا دوليا لصالح السكان المدنيين في غزة في التاسع من الجاري.

وأفاد دبلوماسيان بأن المؤتمر، الذي سيكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، سيتطرق لقضايا مثل جمع الأموال وتقديم المساعدات الطارئة وإعادة إمدادات المياه والوقود والكهرباء بالإضافة إلى مساعدة الجرحى في غزة من خلال الاستخدام المحتمل للممرات البحرية.

وقال الدبلوماسيون إن السلطة الفلسطينية ستكون حاضرة لكن ليس من المقرر أن تتم دعوة إسرائيل.

ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية بعد على طلب التعليق.

وأعلنت الحكومة الفرنسية أن باريس سترسل طائرتين عسكريتين لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة إن 9227 فلسطينياً على الأقل استشهدوا، من بينهم 3826 طفلا، في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 23 ألفاً، وكانت منظمة اليونيسف قد قالت إن قطاع غزة تحول إلى مقبرة للأطفال.

    المصدر :
  • رويترز

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