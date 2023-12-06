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فرنسا: سنواصل بلا انقطاع جهودنا لمساعدة المدنيين في غزة

منذ 33 دقيقة
وزيرة الخارجية الفرنسية "كاترين كولونا"

وزيرة الخارجية الفرنسية "كاترين كولونا"

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قال مكتب وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الأربعاء إن فرنسا سترسل 600 طن من المساعدات الغذائية الإضافية إلى المدنيين في غزة.

وأضاف المكتب في بيان “ستواصل فرنسا بلا انقطاع جهودها لمساعدة السكان المدنيين في غزة”.

فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الأربعاء من أن الحرب بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الفلسطينية في قطاع غزة “قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين”.

واعتمد غوتيريش في ذلك على المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة التي نادرا ما تستخدم والتي تسمح له “بلفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلام والأمن الدوليين”.

وكتب غوتيريش في رسالة إلى أعضاء المجلس وعددهم 15 دولة “إننا نواجه خطرا شديدا يتمثل في انهيار النظام الإنساني. الوضع يتدهور بسرعة إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل وعلى السلام والأمن في المنطقة”.

وأضاف “يجب تجنب مثل هذه النتيجة بأي ثمن”.

    المصدر :
  • رويترز

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