الأحد 26 رجب 1443 ﻫ - 27 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فرنسا: لا يمكن التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا حاليًا

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 26 - فبراير - 2022 6:39 مساءً
آثار المعارك في أوكرانيا

آثار المعارك في أوكرانيا

A A A
طباعة المقال

كشفت فرنسا النقاب عن أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اختار مقاومة الهجوم الروسي وعلينا دعمه.

وأصدرت الرئاسة الفرنسية بيانا، مساء السبت، جاء فيه، لا يمكن التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا حاليًا على أساس مطالب روسيا غير المقبولة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن، اليوم السبت، على ضرورة أن تتوقف الحرب حالا.

وأشار الرئيس الأوكراني في تصريحات، إلى أن جيش بلاده “صامد حتى اللحظة”، وتابع “نحن بحاجة إلى مساعدات عسكرية”.

من جانبه، قال مسؤول أوكراني إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حشد أكثر من 50% من قواته حول أوكرانيا من أجل الهجوم.

وكشف المسؤول في تصريحات لـ”رويترز” عن أن معارك شرسة تدور الآن داخل مدينة خاركيف الأوكرانية وحولها.

على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 350 مليون دولار لصد الغزو الروسي.

وقال بلينكن في بيان: “هذه الحزمة ستشمل وسائل عسكرية دفاعية جديدة لمساعدة أوكرانيا على مواجهة تهديدات المدرعات والمقاتلات والمروحيات والتهديدات الأخرى”.

وأضاف “هذه إشارة واضحة أخرى إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب أوكرانيا في الدفاع عن دولته ذات السيادة والشجاعة”.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة رصدت 60 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الخريف، ثم 200 مليون دولار أخرى في كانون الأول/ديسمبر”

    المزيد من أخبار العالم

    البيت الأبيض
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    البيت الأبيض: روسيا أصبحت دولة منبوذة اقتصادياً
    فصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت"
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الغرب يعاقب بقوة.. فصل بعض البنوك الروسية عن نظام “سويفت”
    أنطونيو غوتيريش
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    غوتيريش: ملتزمون بتقديم المساعدة للشعب الأوكراني

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فيتالي سكاكون مفجّر الجسر أمام الدبابات الروسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تحتفي بـ”مفجّر الجسر” الذي لم يجد وقتًا للفرار
    فلاديمير بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بوتين يفقد صوابه ويهدّد السويد وفنلندا بردّ عسكري!
    فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    “فيديو” للرئيس الأوكراني يتحدى بوتين.. “أنا هنا”