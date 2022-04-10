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فرنسا.. مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة

منذ 15 دقيقة
الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية

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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء تحطم طائرة سياحية صباح الأحد أثناء إقلاعها من مطار سانت بريوك في منطقة بريتاني شمال غرب فرنسا، وفق ما أفاد جهاز الإنقاذ المحلي.

ومن بين الضحايا الطيار البالغ من العمر حوالي 50 عاما وراكبان يتراوح سنّهما بين 20 و30 عاما.

وقال جهاز الإنقاذ إن الطائرة تحطمت في وقت متأخر من الصباح في حقل غير بعيد عن مدرج الإقلاع.

وأشار مكتب التحقيق والتحليل الذي أرسل فريقا إلى الموقع، عبر تويتر إلى أنه فتح تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.

ولقيت امرأة ستينية حتفها صباح السبت في حادث تحطم طائرة في منطقة بريتاني.

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