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فرنسا.. منع غير المطعمين من دخول المطاعم والملاعب الرياضية

منذ 12 ساعة
كورونا في فرنسا

كورونا في فرنسا

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أعلنت فرنسا، الاثنين، دخول قانون جديد حيز التنفيذ يمنع دخول الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد كوفيد – 19، المطاعم والحانات والمواقع السياحية والأماكن الرياضية في فرنسا، إلا إذا تعافوا مؤخرا من الفيروس.

ويقتضي دخول هذه الأماكن حيازة “بطاقة تطعيم”، وهو أمر أساسي لاستراتيجية الحكومة لمكافحة الفيروس.

وفرضت الحكومة قيودا محدودة أخرى وسط الزيادة في معدلات الإصابة بمتحور أوميكرون، مع التركيز بدلا من ذلك على تصريح تلقي اللقاح، الذي وافق عليه البرلمان والمجلس الدستوري الفرنسي الأسبوع الماضي.

وينتشر أوميكرون بسرعة أكبر من سلالات فيروس كورونا الأخرى، وقد أصبح بالفعل مهيمنا في العديد من البلدان.

كما أنه يصيب بسهولة أولئك الذين تم تطعيمهم أو سبق أن أصيبوا بمتحورات أخرى من الفيروس.

وتأمل الحكومة أن تحمي الفئات الأكثر ضعفا وتقلل الضغط على وحدات العناية المركزة المزدحمة، التي يوجد في أغلبها مرضى لم يتلقوا اللقاح.

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