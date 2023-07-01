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فرنسا.. نشر 45 ألف شرطي لمواجهة الاحتجاجات

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 2 - يوليو - 2023 12:35 صباحًا
من احتجاجات فرنسا

من احتجاجات فرنسا

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قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أنه سيتم تعبئة حوالى 45 ألف من عناصر الشرطة والدرك مرة أخرى للتعامل مع أعمال الشغب.

وأضاف الوزير أنه سيتم تعزيز الشرطة “بشكل كبير” في مرسيليا (جنوب شرق) وليون (وسط شرق)، وهما من المدن الرئيسية التي تضررت مساء الجمعة.

وقضى الفتى نائل (17 عاما) برصاصة قاتلة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري. ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عامًا تهمة القتل العمد.

وشيّع جثمانه مئات من الأشخاص السبت من مسجد ابن باديس إلى مقبرة مونت فاليريان في ضاحية نانتير الباريسية.

أفاد مراسل “العربية” بأن مراسم دفن الشاب، نائل في باريس جرت بمشاركة شعبية واسعة ومن دون أعمال شغب.

وأعلنت الشرطة الفرنسية، في وقت سابق السبت، عن توقيف 994 شخصا عبر التراب الفرنسي الليلة الماضية، فيما عاد الهدوء الحذر إلى ضاحية نانتير، التي شيعت الفتى القتيل نائل بعيدا عن عدسات الإعلام، بطلب من عائلته، وذلك بعد مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة الفرنسية، تم خلالها إحراق سيارات ومحال ومبانٍ عديدة، وكذلك السطو على العديد من المتاجر.

وتزامنا، وصل لواء التدخل والبحث، وهو قوة أمنية خاصة في الشرطة، إلى ضاحية نانتير.

ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي وبعض المركبات في الشوارع، السبت، بعد تعرض مدن فرنسية لأعمال شغب لليلة الرابعة على التوالي بسبب مقتل مراهق برصاص فرد شرطة في إشارة مرورية.

المواجهات امتدت الليلة الماضية إلى مدينة غراس جنوب فرنسا حيث تجمع عشرات الشبان مسلحين بقُضبان حديدية.

من جهتها، شهدت مارسيليا عمليات نهب شملت مستودع أسلحة سُرقت منه بنادق صيد، ما دفع عُمدة المدينة لمناشدة السلطات الفرنسية إرسال قوات أمن إضافية لحفظ النظام العام ومواجهة أعمال العنف والسرقة.

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