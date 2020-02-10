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فرنسا وألمانيا وأستراليا تطلب سحب قواتها من العراق

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أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، بدر الزيادي، الاثنين، أن فرنسا وألمانيا وأستراليا قدمت طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق.

وقال الزيادي إن “جميع قوات التحالف أوقفت عملياتها كخطوة أولى للانسحاب”.

وذكر أن “الحكومة المقبلة مسؤولة عن وضع جدول زمني سواء لخروج القوات الأجنبية أو تواجد قواعد عسكرية في بعض المناطق، خاصة في إقليم كردستان”.

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وشدد عضو البرلمان على “عدم وجود أي تحرك أو طلعات جوية لقوات التحالف في الوقت الراهن”.

والشهر الماضي، أصدر البرلمان العراقي قراراً بخروج القوات الأميركية من البلاد في أعقاب قيام واشنطن باغتيال الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بطائرة مسيرة خارج مطار بغداد الدولي يوم 3 يناير/كانون الثاني. ولكن قرار البرلمان العراقي لم يجد طريقة للتنفيذ من جانب واشنطن وبغداد على السواء.

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