فرنسا: 130 ألف مواطن عالق في الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الجمعة، إن فرنسا تحاول تسهيل عودة 130 ألفا من مواطنيها العالقين في الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتحدث لو دريان لإذاعة فرانس إنفو قائلا: “المبدأ الأساسي هو أننا نريد إعادتهم إلى أرض الوطن، لكننا نطلب منهم التحلي بالهدوء والصبر”، مضيفا أن الأمر متروك لهم للدفع مقابل تذاكر عودتهم.

وحثّ لو دريان أكثر من ثلاثة ملايين مغترب فرنسي على البقاء في أماكن تواجدهم، وحذر من أن الحكومة مستعدة لتشديد القيود للحد من تحركات الناس إذا لم يتم الالتزام بالإرشادات الحالية.

وأودى وباء كورونا المستجد في فرنسا بحياة 108 مصابين خلال 24 ساعة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 372 وفاة، وفق المدير العام للصحة.