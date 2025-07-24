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فقدان طائرة ركاب روسية تقل نحو 50 شخصاً!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - يوليو - 2025 9:18 صباحًا
طائرة ركاب روسية من طراز "إيه إن-24" (AN-24)

طائرة ركاب روسية من طراز "إيه إن-24" (AN-24)

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أعلنت خدمات الطوارئ الروسية عن فقدان الاتصال بطائرة ركاب “أن-24” في منطقة آمور، وعلى متنها نحو 50 شخصا.

ووفق خدمة الطوارئ في المنطقة انطلق رجال الإنقاذ إلى منطقة تيندينسكي في مقاطعة آمور للبحث عن الطائرة المفقودة.

وقال مصدر لوكالة “تاس” إن “طائرة شركة أنغارا من طراز أن-24 لم تتمكن من الاتصال بنقطة المراقبة على بُعد كيلومترات قليلة من مطار تيندا”.

وقال حاكم منطقة أمور فاسيلي أورلوف إن الطائرة كانت تقل 43 راكبا، بينهم 5 أطفال، و6 من أفراد الطاقم.

كما أفادت وكالة “إنترفاكس” الروسية ومواقع إخبارية محلية، اليوم، بأن سلطات الملاحة الجوية الروسية فقدت الاتصال بطائرة ركاب مدنية في منطقة آمور الواقعة في أقصى شرق البلاد.

وقالت التقارير إن الطائرة، وهي من طراز “إيه إن-24” (AN-24)، كانت تقل نحو 50 شخصا على متنها، ولم يُعرف بعد مصيرها أو موقعها الدقيق.

وأشارت المصادر إلى أن الاتصال بالطائرة انقطع أثناء تحليقها في المجال الجوي لمنطقة آمور، من دون أن تتضح حتى الآن أسباب فقدان الاتصال أو طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها الطائرة.

وتجري فرق الإنقاذ والسلطات المعنية عمليات بحث مكثفة، بمشاركة وحدات من وزارة الطوارئ الروسية، لتحديد موقع الطائرة والتأكد من سلامة الركاب وطاقم الطائرة.

وتُعد طائرات “إيه إن-24” من الطرازات السوفييتية القديمة، وتُستخدم في النقل الداخلي والإقليمي داخل روسيا وبعض دول آسيا الوسطى.

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