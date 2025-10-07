الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 7 أكتوبر 2025 |
فقدان 4 أشخاص بعد انهيار مبنى جزئياً في مدريد

منذ 22 دقيقة
انهيار مبنى جزئياً في مدريد

انهيار مبنى جزئياً في مدريد

قالت السلطات الإسبانية، اليوم الثلاثاء “إن ما لا يقل عن أربعة عمال بناء باتوا في عداد المفقودين بعد انهيار جزئي في مبنى قيد الترميم وسط مدريد”.

وقالت نائبة رئيس بلدية مدريد إينما سانث للصحفيين إن شركة البناء المسؤولة أبلغت عن فقدان ثلاثة رجال وامرأة.

وأضافت سانث “انهارت الطوابق العلوية وسقطت إلى الأسفل، وبالتالي فإننا نتحدث عن كمية ضخمة من الأنقاض ستستغرق إزالتها وقتا طويلا، ليست ساعات فقط، بل ربما عدة أيام”.

واستخدمت الشرطة ورجال الإطفاء طائرات مسيرة وكلابا مدربة للبحث عن المفقودين داخل المبنى الواقع بالقرب من دار الأوبرا في العاصمة الإسبانية والقصر الملكي.

وقالت بياتريث مارتن، المتحدثة باسم خدمات الطوارئ، إن شخصين أصيبا بجروح طفيفة في حين نُقل ثالث إلى المستشفى مصابا بكسر في ساقه.

وأضافت مارتن أن الانهيار وقع داخل المبنى المكون من خمسة طوابق، فيما ظلت واجهته سليمة.

    المصدر :
  • رويترز

