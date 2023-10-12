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فقدوا ثقتهم بالجيش.. 56% من الإسرائيليين يطالبون بإقالة نتنياهو

منذ 15 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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كشف استطلاع للرأي في إسرائيل اليوم الخميس، عن أن 84% من الإسرائيليين يحملون حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية الإخفاق في غزة.

كما أثبت الاستطلاع، أن 56% من الإسرائيليين يطالبون بإقالة نتنياهو.

وأوضح استطلاع آخر للرأي، أن 52% من الإسرائيليين يطالبون بإقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت. كما أن 59% من الإسرائيليين لا يثقون في قدرة الحكومة على إدارة الحرب.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية اليوم الخميس، نقلا عن قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال، إن المستوطنون في “غلاف غزة” يعيشون صدمة كبيرة.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن المستوطنين فقدوا ثقتهم بالجيش، خاصة بعد توغل المقاومة الفلسطينية داخل المستوطنات.

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