فلوريدا وتكساس وأوهايو وأريزونا… ولايات شكّلت مفاجأة الانتخابات

كثرت التساؤلات في الأسابيع الماضية حول مصير التصويت في ولاية فلوريدا، حتى حسم يوم الانتخابات نتيجتها لصالح الجمهوريين، غير أن فلوريدا لم تكن مفاجأة الانتخابات الوحيدة.

أريزونا

فقد فاز المرشح الديموقراطي جو بايدن بولاية أريزونا الواقعة في جنوب غرب البلاد والتي تعتبر عادة معقلا للجمهوريين، وكان فاز فيها الرئيس دونالد ترامب في 2016.

وتقدّم أريزونا التي تقدم 11 من أصوات كبار الناخبين، بعد خطاب القاه ترامب في البيت الابيض وأعلن فيه فوزه في الانتخابات رغم استمرار فرز الاصوات.

تكساس

وفاز دونالد ترامب بولاية تكساس، المعقل الجمهوري ما سمح له بتقليص الفارق بينه وبين منافسه الديموقراطي جو بايدن، حسب قناتي “فوكس” و”إن بي سي”.

وتجلب هذه الولاية الجنوبية لترامب أصوات 38 من كبار الناخبين ما يرفع عدد هؤلاء إلى 213 مقابل 223 لبايدن.

ويحتاج المرشح إلى 270 صوتا للفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ولم تعرف نتائج تسع ولايات بما في ذلك ولاية بنسلفانيا وميشيغن وويسكونسن وكارولاينا الشمالية.

فلوريدا

قالت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية إن ترامب حسم الفوز في ولاية فلوريدا المصيرية متفوقًا على منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وبحسب الشبكة الإخبارية، فإن ترامب حصل على 51.3% من الأصوات بعد فرز 98% من أصوات الناخبين في الولاية، مقابل 47.8 للديمقراطي بايدن.

وكانت الأنظار تتجه إلى هذه الولاية “المتأرجحة” التي اكتسبت أهميتها الانتخابية وتأثيرها من حسمها اختيار رئيس الولايات المتحدة خلال الانتخابات السابقة.

ولولاية فلوريدا 29 عضوا في المجمع الانتخابي الذي ي ضم 538 صوتا، هم من يختار رئيس البلاد، حيث تساوي قوتها الانتخابية مدينة نيويورك.

أوهاويو

الى ذلك، فاز دونالد ترامي في ولاية أوهايو التي كثرت فيها الترجيحات بفوز الديموقراطيين.