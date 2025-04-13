فنزويلا تصف ما يحدث بغزة بالإبادة وتدعو لرفع العقوبات عن سوريا

صرح وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل، بأن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن وصفه إلا بالإبادة الجماعية، كما أكد ضرورة رفع العقوبات الغربية عن سوريا.

جاء ذلك في حديث غيل للأناضول على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المقام بنسخته الرابعة، جنوبي تركيا.

وفيما يتعلق بالإبادة التي ترتكبها إسرائيل بغزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شدد غيل على أن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار.

وأكد في هذا الإطار أن ما يحدث في غزة “لا يمكن أن نسميه شيئا آخر غير الإبادة الجماعية”.

وأعرب عن دعم بلاده حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، داعيا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وبدعم أمريكي مطلق، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

– رفع العقوبات عن سوريا

وعن الموقف من الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد ، أكد وزير الخارجية الفنزويلي أن بلاده تريد للشعب السوري أن يعيش بسلام وأن يقرر مصيره مع الحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته.

وشدد غيل على ضرورة إرساء السلام في سوريا من أجل السلام في المنطقة، مضيفا: “نريد (من الإدارة الجديدة) احترام حقوق الشعب السوري وإنهاء العنف”.

وانطلاقا من مبدأ الدعوة إلى رفع العقوبات الغربية عن فنزويلا، أكد غيل ضرورة رفع العقوبات عن سوريا بشكل كامل.

وأضاف: “نحن دائما ضد الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، ولا ينبغي أن تخضع أي دولة لهذا”.

والجمعة، انطلق منتدى أنطاليا الدبلوماسي ويختتم أعماله بنسخته الرابعة الأحد، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، ​​​​​​​بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية.