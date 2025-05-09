الجمعة 11 ذو القعدة 1446 ﻫ - 9 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فنلندا: جهود وقف إطلاق النار في أوكرانيا تمضي على الطريق الصحيح

منذ دقيقتان
ألكسندر ستوب

ألكسندر ستوب (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، اليوم الجمعة “إن جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا تسير في الاتجاه الصحيح”.

وكان ستوب يتحدث بعد أن أجرى محادثتين في غضون الأربع والعشرين ساعة الماضية مع نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمريكي دونالد ترامب، مع استمرار القتال على الأرض.

وقال ستوب في مؤتمر صحفي مع نظيره النرويجي وبعد اجتماع لقادة دول شمال أوروبا في أوسلو “أشعر بتفاؤل حذر بأننا في هذه اللحظة بالذات نتحرك في الاتجاه الصحيح، سواء عسكريا على الأرض، مثلما أشار زيلينسكي، أو فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وعملية السلام”.

وأضاف “لا يمكننا تحديد جدول زمني الآن، لكن إذا أصبحت الظروف مثالية، فسيعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا مطلع الأسبوع”.

وبادر ستوب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره بالاتصال الهاتفي مع ترامب في وقت متأخر من أمس الخميس، بعد أن تحدثا مع زيلينسكي في وقت سابق من ذلك اليوم.

وتحدثا مرة أخرى مع زيلينسكي اليوم الجمعة وأيضا مع زعماء دول الشمال الأخرى وبريطانيا ودول البلطيق ووزير الدفاع الهولندي.

وأبدى ستوره حذرا أكثر إلى حد ما بشأن ما تحقق من تقدم.

وقال ستوره لرويترز “الأمر يعتمد، كما هي الحال دائما، على المقارنة.. وبالمقارنة مع ما حدث قبل بضعة أسابيع، أعتقد أن هناك بعض العناصر الإيجابية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم أوكرانيا
أوكرانيا تفرض عقوبات على شركات صينية وإيرانية
انفجارات متعددة وانقطاع للتيار الكهربائي بكشمير
لليوم الثاني على التوالي.. انفجارات متعددة وانقطاع للتيار الكهربائي بكشمير
الكرملين
الكرملين: نجري محادثات مع أمريكا حول تدفق الغاز الروسي لأوروبا

الأكثر قراءة

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. رويترز
عن حزب الله.. ماذا قال الرئيس الفرنسي؟
مبانٍ متضررة جراء الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في لبنان، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز
صباح اليوم.. مداهمات مفاجئة في الضاحية الجنوبية لبيروت!
الأسيرة السابقة في غزة ميا شيم
صحيفة "معاريف": أسيرة إسرائيلية سابقة بغزة كانت "أكثر أماناً".. وهذا ما تم كشفه!