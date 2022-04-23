فوضى في مطار أمستردام.. ودعوة “صادمة” للمسافرين!

حث مطار سخيبول بالعاصمة الهولندية أمستردام المسافرين اليوم السبت على عدم المجيء إلى المطار بعد أن تسبب إضراب للعاملين الأرضيين في بداية عطلة مدرسية في حدوث فوضى في ثالث أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما.

وأغلقت الشرطة مخارج الطرق السريعة المؤدية إلى المطار بعد ظهر السبت بعد امتداد الطوابير عند بوابات المغادرة إلى خارج مباني المطار.

ونصحت سلطات المطار في بيان صدر قبيل الظهر (الساعة 1000 بتوقيت جرينتش) المسافرين عدم المجيء إلى المطار حتى الساعة 1300 بتوقيت جرينتش على الأقل في الوقت الذي عمل موظفو المطار على نقل أكبر عدد ممكن من آلاف الركاب المحبطين إلى طائراتهم التي غالبا ما تتأخر.

وبدأ عمال الأمتعة بشركة كيه.إل.إم وهي الذراع الهولندية لشركة الخطوط الجوية الفرنسية إضرابا لم يتم الإعلان عنه مسبقا في ساعة مبكرة من صباح السبت للمطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف العمل.

ويتعامل موظفو كيه.إل.إم الأرضيون مع نحو نصف جميع الأمتعة القادمة عبر سخيبول ثالث أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا بعد مطاري شارل ديجول بباريس وهيثرو بلندن.

وقالت نقابة العمال (إف.إن.في) إن الإضراب انتهى عند الظهر تقريبا.

بحسب ويكيبيديا فإن مطار سخيبول أمستردام ، هو مطار أمستردام الرئيسي، يبعد 20 كم من جنوب غربها (17.5 كم، 10.8 ميل). حصل المطار على تصنيف 4 نجوم في تصنيف سكايتراكس. يخدم مطار سكيبول أمستردام 6 مدارج، وثلاثة قاعات سفر. للمطار أيضا رمز إياتا آخر وهو SPL ولكن عفي عليه الزمن فلا أحد يستخدمه.