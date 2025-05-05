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"فوكس نيوز": ترامب يحظر التمويل الاتحادي لأبحاث التعديلات الجينية

منذ 23 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

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ذكرت قناة فوكس نيوز نقلا عن بيان للبيت الأبيض أن “الرئيس دونالد ترامب وقع، اليوم الاثنين، أمرا تنفيذيا يحظر التمويل الاتحادي لأبحاث التعديلات الجينية التي يُنظر إليها على أنها خطيرة”.

وقالت القناة إن الأمر سيحظر تمويل مثل هذه الأبحاث في الصين وإيران ودول أخرى، مشيرة إلى أنه يهدف لتحسين سلامة الأبحاث الحيوية وأمنها.

ونقلت القناة عن البيت الأبيض قوله إن هذا الأمر التنفيذي “سيقلل للغاية من احتمال وقوع حوادث مرتبطة بالمختبرات فيما يتعلق بأبحاث التعديلات الجينية، مثل تلك التي أجريت على فيروسات كورونا… في الصين”.

    المصدر :
  • رويترز

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