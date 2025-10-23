فولفو تحقق نمواً طفيفاً في أرباح الربع الثالث رغم تحديات الرسوم الأمريكية

أعلنت شركة فولفو السويدية للسيارات اليوم الخميس عن ارتفاع طفيف في أرباحها التشغيلية للربع الثالث قبل البنود التي تؤثر على قابلية المقارنة، لتصل إلى 5.9 مليار كرونة سويدية (626.6 مليون دولار) مقابل 5.8 مليار كرونة في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت فولفو إن المنافسة الشديدة في الأسعار وتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية لا تزال تؤثر على أرباحها، فيما انخفضت صافي المبيعات ومبيعات التجزئة بنسبة 7%.

وتعد فولفو من أكثر شركات السيارات الأوروبية تأثراً بالرسوم الجمركية الأمريكية، نظراً لتصدير معظم سياراتها إلى الولايات المتحدة من أوروبا، لكنها بدأت مؤخراً في نقل إنتاج بعض السيارات الهجينة إلى أمريكا خلال السنوات المقبلة لتخفيف هذا التأثير.