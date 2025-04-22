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فولكسفاغن تعتزم تصدير سياراتها من الصين للشرق الأوسط

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2025 4:13 مساءً
شعار شركة فولكسفاغن

شعار شركة فولكسفاغن

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قال رالف براندشتاتر الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاغن يوم الثلاثاء إن الشركة تخطط لبدء تصدير سياراتها من الصين بهدف بيعها في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية والأسواق الآسيوية الأخرى، مضيفاً أن الشركة مستعدة أيضاً لمواجهة المنافسة المحلية.

وتواجه شركات صناعة السيارات في الصين صعوبة في استخدام الطاقة الإنتاجية غير المستغلة مع توقف الطلب السنوي على السيارات عند حوالي 22 مليون سيارة منذ 2019.

وقال براندشتاتر في حدث قبل معرض شنغهاي للسيارات: ”من الواضح تمامًا أن فولكسفاغن لن تصدر إلى الولايات المتحدة أو أوروبا (من الصين) باستثناء سيارة تافاسكان. لكن الأسواق الأخرى مفتوحة، مثل آسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط.”

وأضاف “إنهم منفتحون على المنتجات الصينية. لدينا نماذج تنافسية ونسعى للتصدير من الصين إلى تلك المناطق”.

وفي الصين حيث تفقد شركات صناعة السيارات الأجنبية حصتها السوقية أمام مجموعة من المنافسين المحليين، تعتزم فولكسفاغن إطلاق سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات وأخرى مجهزة بما يسمى بمعززات المدى، وهي محرك احتراق صغير يمنح مدى إضافيا.

وقال براندشتاتر: ”لا يوجد سبب يمنع فولكسفاغن من أن تكون سريعة ومنافسة مثل الشركات الصينية الناشئة بهذا النهج“.

    المصدر :
  • رويترز

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