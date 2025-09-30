الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي سيضع أهدافا جديدة للمناخ بحلول كوب30

منذ ساعة واحدة
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. رويترز

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي سيضع أهدافا لخفض الانبعاثات لعامي 2035 و2040 قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب30) في نوفمبر\تشرين الثاني، وذلك بعد أن تخلف الاتحاد عن الالتزام بموعد نهائي حددته الأمم المتحدة للموافقة على الأهداف هذا الشهر.

والتزمت اقتصادات كبرى أخرى، بما في ذلك الصين، بالموعد النهائي للأمم المتحدة.

وذكرت أورسولا فون دير لاين لفعالية تابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل عبر رسالة فيديو “قبل كوب30 في بيليم، سنضع أهداف المساهمات المحددة وطنيا لعامي 2035 و2040”.

وتصف الأمم المتحدة الأهداف المناخية للبلدان بأنها “مساهمات محددة وطنيا”.

وأكدت فون دير لاين أن أوروبا ستلتزم بأهدافها المناخية، وأن بروكسل تعمل على تقليص الروتين لمساعدة الشركات في التحول الأخضر وتستثمر في شبكات الكهرباء حتى يشعر المستهلكون بجدوى الطاقة المتجددة الأرخص.

وفي وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادة تحرك ينأى عن العمل المناخي، تعثرت اقتصادات وصارت أوروبا تعطي أولوية للإنفاق الدفاعي وتضغط بعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على المفوضية لإبطاء أجندتها الخضراء.

وستكون محادثات كوب30 في بيليم بالبرازيل بمثابة اختبار لمدى رغبة الاقتصادات الكبرى في مواصلة جهودها.

    المصدر :
  • رويترز

