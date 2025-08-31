فون دير لاين: تم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن الضمانات لأوكرانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية، الأحد، أنه تم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن الضمانات لأوكرانيا.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الولايات المتحدة سيكون لها وجود في خطة الضمانات لأوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نشرت، الأحد، إن أوروبا تعد “خططا دقيقة للغاية” لنشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا في إطار ضمانات أمنية لمرحلة ما بعد الصراع، والتي ستحظى بدعم كامل من القدرات الأميركية.

وأضافت فون دير لاين للصحيفة “أكد لنا الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب أنه سيكون هناك وجود أميركي في إطار آلية الدعم… هذا كان واضحا للغاية وجرى التأكيد عليه مرارا”.

وذكرت الصحيفة أن الانتشار العسكري من المقرر أن يشمل عشرات الآلاف من القوات بقيادة أوروبية ودعم أميركي يشمل أنظمة تحكم وسيطرة وأصول مراقبة واستطلاع، مضيفة أنه تسنى الاتفاق على هذا الترتيب خلال اجتماع بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين كبار الشهر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة دبلوماسيين مطلعين قولهم إنه من المقرر أن يجتمع زعماء أوروبيون منهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته وفون دير لاين في باريس يوم الخميس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمواصلة المناقشات رفيعة المستوى بشأن أوكرانيا.