فيتنام تحتج على أنشطة الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي

قالت فيتنام اليوم السبت إنها أرسلت مذكرتين دبلوماسيتين إلى الصين والفلبين للاحتجاج على أنشطتهما في مياه بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وحثتهما على احترام مطالبها بالسيادة إقليميا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية فام ثو هانغ إن البيان يأتي في أعقاب أنشطة للصين والفلبين في جزيرة ساندي كاي التي تعدها فيتنام جزءا من أراضيها.

وقال تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) الأسبوع الماضي إن خفر السواحل الصيني نزل على جزيرة ساندي كاي ضمن عمليات السيطرة البحرية لممارسة سيادة البلاد، في حين أرسلت الفلبين فريقا إلى الشريط الرملي ولم تجد أحدا هناك.

وقالت هانغ في البيان “تطلب فيتنام من الطرفين المعنيين احترام سيادة فيتنام والامتثال للقانون الدولي والمساهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الشرقي”، مستخدمة الاسم الذي تطلقه هانوي على بحر الصين الجنوبي.

وأضافت أن “فيتنام تواصلت وأرسلت مذكرتين دبلوماسيتين احتجاجا على الأنشطة التي تنتهك سيادة فيتنام على جزيرة ساندي كاي والكيانات المرتبطة بها في ترونغ سا”.

وترونغ سا هو الاسم الفيتنامي لجزر سبراتلي.

ولم تستجب السفارتان الصينية والفلبينية في فيتنام بعد لطلبات رويترز للتعليق.

وتطالب الصين بالسيادة على أكثر من 90 بالمئة من بحر الصين الجنوبي الغني بالطاقة وتتداخل المساحة مع المناطق الاقتصادية الخالصة لبروناي وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام والفلبين.