فيدان: الإدارة السورية تمتلك العزيمة والتصميم للتغلب على التحديات الصعبة التي تواجهها

وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان يلتقي نظيره السوري أسعد الشيباني في أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى

أوضح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد في العاصمة أنقرة مع الوفد السوري رفيع المستوى، وضع تقييماً شاملاً للتعاون الأمني بين البلدين.

وأفاد فيدان في تغريدة على منصة “إكس” أن تركيا تواصل الاتصالات الشاملة مع سوريا على جميع المستويات وفي جميع المجالات، مشيراً إلى أن الجانبين متفقين على “تعزيز التنسيق والتعاون الوثيق لحماية مكتسبات سوريا وتعزيزها”.

وأضاف: “وعلى هذا الأساس، فإن الاجتماعات التي عقدناها في أنقرة بصفتنا وزيري خارجية ودفاع ومديري استخبارات بلدينا، أتاحت لنا تناول الأبعاد الاستراتيجية لعلاقاتنا في جميع جوانبها”.

وتابع: “ناقشنا الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها لضمان أمن سوريا بشكل كامل مع الحفاظ على وحدة أراضيها، وقيّمنا خططنا الملموسة بشكل شامل ومفصل”.

وأشار فيدان إلى أن الإدارة السورية تمتلك العزيمة والتصميم للتغلب على التحديات الصعبة التي تواجهها، مشدداً على أن أمن سوريا لا ينفصل عن أمن تركيا، وأن أنقرة ستواصل تقديم جميع أشكال الدعم للجانب السوري في هذا السياق.

Suriye halkının özgürlüğe kavuşmasının ardından Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temasları sürdürüyoruz. Suriye’nin kazanımlarının korunması ve ilerletilmesi için yakın eş güdüm ve iş birliğimizin daha da güçlendirilmesi konusunda Suriyeli kardeşlerimizle mutabıkız. Bu… pic.twitter.com/Y9Njmej8LO — Hakan Fidan (@HakanFidan) October 12, 2025

وفد سوري رفيع يزور أنقرة

أجرى وفد سوري رفيع المستوى، ضم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات حسين السلامة، زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، لبحث التعاون الأمني والعسكري.

وبحسب ما ذكرت وزارة الخارجية السورية فإن الوفد أجرى مباحثات حول القضايا المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود وتعزيز الاستقرار والتعاون والتدريب المشترك.