الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
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فيديوهات للسخرية.. مسؤول أوكرانيّ يسأل عن "ساعة بوتين وصوته"!

منذ 50 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

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حروب من نوع آخر، يخوضها مسؤولون من أوكرانيا وروسيا على جبهات مواقع التواصل، منذ انطلاق المعارك العسكريّة بين البلدين في شباط/ فبراير من العام الماضي.

في هذا السياق، شارك مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون غيراشنكو، فيديو على حسابه في منصة أكس (تويتر سابقًا) يسخر فيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

إذ نشر غيراشنكو مقطعًا لسيد الكرملين، وهو “ينظر إلى ساعته على ما يبدو في يده اليسرى، قبل أن يستدرك أنه يضعها في اليمنى”.

وكتب معلقًا أن “بوتين نسي أين يضع ساعته على ما يبدو، متسائلًا ماذا يجري وهل هذا فعلًا بوتين”؟! في تلميح إلى أنه ربما يكون بديلًا له.

وفي فيديو آخر، علق المسؤول الأوكراني على عدم مشاركة الرئيس الروسي شخصيًا في اجتماع بريكس، بل عبر الفيديو، خوفًا من اعتقاله.

كما اعتبر أن بوتين “كان خائفًا أيضًا من استخدام صوته”، مضيفًا أن الفيديو الذي نشرته إحدى وسائل الإعلام الروسية، استخدم صوتًا متغيرًا للرئيس الروسي.

فيما استخدم الفيديو المنشور على موقع الكرملين على الإنترنت صوت بوتين نفسه، وفق غيراشنكو.

ومنذ أشهر انتشرت أنباء عدة على استخدام بوتين شبيه له، سواء خوفًا من الاغتيالات أو لتدهور حالته الصحية وإصابته بمرض السرطان، فيما أكد الكرملين مرارًا أن الرئيس بكامل عافيته.

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