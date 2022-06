فيديو.. أكبر طائرة في العالم تحقق رقماً قياسياً مدهشاً

تمكنت الطائرة “روك” والتي تصنف كأكبر طائرة في العالم وتفوق سرعتها سرعة الصوت.، من النجاح في تجربة الطيران السابعة.

وقالت شركة “ستراتولونش” في بيان إن الطائرة العملاقة حلقت لمدة ثلاث ساعات ودقيقة واحدة فوق صحراء موهافي بولاية كاليفورنيا ووصلت إلى ارتفاع 27 ألف قدم (8200 متر) وهو رقم قياسي جديد تبلغه الطائرة.

وقال رئيس الشركة زاكاري كريفور، إن “رحلة اليوم هي قصة نجاح لقدرة فريق ستراتولونش على زيادة الإيقاع التشغيلي للسرعة التي يريدها عملاؤنا لإجراء اختبارات طيران تفوق سرعة الصوت بشكل متكرر”.

وأضاف “علاوة على ذلك، وصل الفريق إلى رقم قياسي جديد للارتفاع يبلغ 27000 قدم، مما يدل على أداء الطائرة المطلوب للوصول إلى طاقتها التصميمية التي تفوق سرعة الصوت”.

وكانت أول تجربة طيران ناجحة للطائرة جرت في عام 2019، وحينها ظلت في الجو ساعتين ونصف فقط ووصلت لارتفاع 5180 مترا وسرعة قصوى بلغت 304 كيلومترات في الساعة.

وتتمتع الطائرة الغريبة الشكل بهيكلين متطابقين ومجهزة بستة محركات بوينغ “747” وجناحين بطول 117 مترا. وقامت ببنائها شركة “سكايلد كمبوزيتس” الشهيرة في صناعات الطيران.

وصممت الطائرة لاستخدامها في حمل صاروخ صغير وإلقائه في الجو، حيث يقوم بعدها الصاروخ بتشغيل محركه ليتوجه إلى الفضاء لوضع أقمار اصطناعية في المدار.

وتعد هذه الوسيلة، في حال نجاحها، مرنة أكثر للوصول إلى الفضاء مقارنة بعمليات إطلاق الصواريخ عموديا، إذ تحتاج الطائرة إلى مدرج إقلاع فقط.

Roc is in the air, departing @MojaveAirport at 7:40 a.m. PT. Today we will focus on continued flight envelope expansion #LetsRoc pic.twitter.com/UXezipNFkP

— Stratolaunch (@Stratolaunch) June 16, 2022