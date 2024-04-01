فيديو.. إسرائيل تغتال 4 أجانب من منظمة إغاثية في دير البلح بغزة

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال فريقا إغاثيا مكونا من بريطاني وبولندي وأسترالي وآخر مجهول الهوية، مشيرا إلى أن الغارة الإسرائيلية على الفريق الأجنبي بدير البلح أسفرت عن استشهاد سائقهم الفلسطيني.

وأكدت مصادر صحفية أن الضحايا هم 4 أجانب يحملون الجنسية (البولندية والاسترالية والايرلندية والبريطانية) يتبعون لمنظمة المطبخ المركزي العالمي.

🚨Graphic footage: An Israeli airstrike targeted UN employees working on coordinating food delivery to the hungry. pic.twitter.com/nKTeNZqzcc — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) April 1, 2024

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعلن الاثنين سحب قواته انسحبت من مجمع الشفاء الطبي بغزة بعد عملية استمرت أسبوعين، مخلفة وراءها دمارا واسعا في محيط المستشفى ومباني مدمرة وجثثا متناثرة.

ووصف مسؤولون فلسطينيون مداهمة مستشفى يعالج المصابين بجروح خطيرة بأنها جريمة حرب، بينما قال مسؤولون إسرائيليون إن وحدات من القوات الخاصة استهدفت في المداهمة معقلا لحماس تعمدت أن تجعله بين مدنيين عرضة للخطر.

ويحتمي آلاف الفلسطينيين، والذين يقول الجيش الإسرائيلي إن عددهم 6200، في المجمع، وهو أحد المواقع القليلة في شمال غزة التي يمكنها الحصول على بعض الكهرباء والماء.

وقال إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت 400 فلسطيني في منطقة مستشفى الشفاء، من بينهم طبيبة وابنها، وهو طبيب أيضا، وأخرجت المنشأة الطبية عن العمل.

وأضاف “الاحتلال دمر وحرق جميع مباني مجمع الشفاء الطبي، وجرفوا الساحات وعشرات من جثامين الشهداء تم دفنها تحت الأنقاض، وتحولت الساحات إلى مقبرة جماعية”. وقال إن هذا جريمة ضد الإنسانية.