فيديو.. إسرائيل تغتال 4 أجانب من منظمة إغاثية في دير البلح بغزة

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال فريقا إغاثيا مكونا من بريطاني وبولندي وأسترالي وآخر مجهول الهوية، مشيرا إلى أن الغارة الإسرائيلية على الفريق الأجنبي بدير البلح أسفرت عن استشهاد سائقهم الفلسطيني.

وأكدت مصادر صحفية أن الضحايا هم 4 أجانب يحملون الجنسية (البولندية والاسترالية والايرلندية والبريطانية) يتبعون لمنظمة المطبخ المركزي العالمي.

🚨Graphic footage: An Israeli airstrike targeted UN employees working on coordinating food delivery to the hungry. pic.twitter.com/nKTeNZqzcc

