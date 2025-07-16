فيديو.. إسرائيل تقصف وزارة الدفاع السورية ومحيط القصر الرئاسي وتتوعد بضربات موجعة

أظهرت لقطات عرضتها شبكة الجزيرة اليوم الأربعاء أضرارا ناجمة عن غارات جوية ضخمة استهدفت وزارة الدفاع السورية في دمشق.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بوقوع غارات جوية إسرائيلية على العاصمة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على دمشق اليوم الأربعاء مستهدفة مبنى الأركان العامة ووزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي، في حين أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن رسائل التحذير لدمشق انتهت وتوعد بما أسماها “ضربات موجعة”، وذلك عقب تجدد الاشتباكات العنيفة في السويداء جنوب البلاد.

وأصيب مدنيان بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف وسط دمشق ظهر اليوم الأربعاء بحسب قناة الإخبارية السورية، في حين أعلن مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش أغار على مدخل مقر الأركان السورية، في رسالة موجهة للرئيس أحمد الشرع بشأن أحداث السويداء جنوب البلاد بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وقال كاتس في تصريحات سنواصل العمل بقوة في السويداء لتدمير القوات التي هاجمت الدروز حتى انسحابها، مضيفا أن القصف استهدف “هدفا قريبا من القيادة العامة بدمشق والضربات ستستمر بالتصاعد ما لم تستوعب الرسالة”. وأضاف “نقوم منذ 24 ساعة بتنفيذ ضربات متصاعدة ونستهدف مواقع تابعة للنظام في السويداء”.

وتابع كاتس أن وتيرة الضربات بسوريا سترتفع إذا لم تفهم دمشق الرسالة، مضيفا أن جنوب سوريا سيكون منطقة منزوعة السلاح.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الوضع في السويداء وفي جنوب غرب سوريا خطيرا جدا، مضيفا “نعمل لإنقاذ إخوتنا الدروز وللقضاء على عصابات النظام”.

وكانت قوات من وزارتي الدفاع والداخلية السورية قد دخلت مدينة السويداء الاثنين الماضي في محاولة لبسط السيطرة على الأحياء المضطربة لحفظ الأمن وإعادة الاستقرار.

وقصف سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا تابعة للحكومة السورية في محافظة السويداء اليوم الأربعاء، تزامنا مع تجدد الاشتباكات في المدينة بين قوات الأمن السوري ومجموعات مسلحة.

وتفجرت الأحداث في السويداء عقب مواجهات مسلحة بين مجموعات درزية وأخرى بدوية شهدتها أحياء المدينة قبل أيام، وخلفت قتلى وجرحى، وعلى إثرها دخلت قوات تابعة للجيش ووزارة الداخلية السورية سعيا لضبط الأمن في المدينة.