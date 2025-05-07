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فيديو.. إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس بالضفة الغربية

منذ 50 دقيقة
مركبات عسكرية إسرائيلية تجوب الشوارع خلال عملية مداهمة إسرائيلية في جنين في الضفة الغربية، 24 فبراير/شباط 2025. رويترز

مركبات عسكرية إسرائيلية تجوب الشوارع خلال عملية مداهمة إسرائيلية في جنين في الضفة الغربية، 24 فبراير/شباط 2025. رويترز

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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي في عملية دهس قرب الخليل بالضفة الغربية، وذكرت حسابات فلسطينية أن هناك استنفار كبير لقوات الاحتلال عند حاجز “سدة الفحص” بقضاء الخليل بعد تنفيذ شاب عملية دهس وإصابة مستوطن.

ويخضع الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في الضفة الغربية لمجموعة قيود وإجراءات تحد من حركتهم، وبلغت حد حبسهم في منازلهم بفرض حظر التجول عليهم، من دون الالتفات إلى تحذيرات المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية.

يأتي هذا في ظل تصعيد متواصل من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، بالتوازي مع العدوان المستمر على غزة، حيث استشهد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 960 فلسطينيا وأُصيب نحو 7 آلاف آخرين في الضفة، وقد سُجلت نحو 16 ألفًا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • وكالات

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