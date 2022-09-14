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فيديو.. اردنية تفقد ثلاثة من اطفالها في حادث انهيار عمارة اللويبدة

منذ 7 دقائق
عمليات الانقاذ بعد انهيار المبنى السكني في حي اللويبدة الاردني

عمليات الانقاذ بعد انهيار المبنى السكني في حي اللويبدة الاردني

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لاتزال اخبار انهيار المبنى عمارة اللويبدة في الاردن، محط اهتمام عربي الاربعاء، من خلال بعض المواقف الانسانية المؤثرة.

أظهر فيديو مؤلم تداولته وسائل الإعلام العربية للحظات انهيار الأم الأردنية “عبير”، بعد فقدها أبناءها الثلاثة محمد وملك وأميرة في حادث انهيار عمارة اللويبدة، وذلك بعد عام من وفاة زوجها.

فيما تداول رواد مواقع التواصل فرحة أم أردنية أخرى حينما تمكنت فرق الإنقاذ المدني الأردنية، الأربعاء، من انتشال رضيعة حية من تحت أنقاض المبنى المنهار.

ورصد المقطع الأم وهي تبكي فرحاً بنجاة رضيعتها بعد أن فقدت الأمل في استمرارها على قيد الحياة.

وارتفع، الأربعاء، عدد ضحايا انهيار مبنى في العاصمة عمّان إلى 8 وفيات، مع استمرار محاولات الوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق من اليوم، كان الأمن العام الأردني قد أعلن إخراج شخص على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى المنهار، فيما أوقف مدعي عام عمان 3 أشخاص على خلفية انهيار المبنى.

    المصدر :
  • العربية

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