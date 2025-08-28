فيديو.. الرئيس الأرجنتيني يتعرض للرشق بالحجارة والزجاجات

خلال مشاركته في تجمع انتخابي الأربعاء، واجه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي هجومًا بالحجارة والزجاجات من متظاهرين غاضبين على خلفية فضيحة فساد مزعومة تطال مقربين منه.

ووفق مراسل وكالة “فرانس برس”، خرج ميلي سالما.

🇦🇷 Javier Milei é retirado às pressas de uma carreata da campanha eleitoral após ser alvo de pedras e garrafas atiradas pela população. pic.twitter.com/Ty8auucvSf — Eixo Político (@eixopolitico) August 27, 2025

وكان ميلي يتنقل في سيارة تابعة للرئاسة في بوينس أيرس، في إطار حملة دعائية لحزبه استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل، عندما راح متظاهرون يرشقونه بالحجارة والزجاجات، فما كان من عناصر الأمن إلا أن أبعدوه من موقع الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت، سيارة الرئيس تتحرك وسط حشد من المتظاهرين الذين انقضوا عليها ورشقوها بالحجارة والزجاجات، بينما أكملت السيارة مسيرها مسرعة.

وتعرضت سيدة مؤيدة للرئيس لإصابة، ونقلت إلى المستشفى في سيارة إسعاف، حسب “فرانس برس”.