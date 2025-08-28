الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
English Français عربي

فيديو.. الرئيس الأرجنتيني يتعرض للرشق بالحجارة والزجاجات

خافيير ميلي

خافيير ميلي

خلال مشاركته في تجمع انتخابي الأربعاء، واجه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي هجومًا بالحجارة والزجاجات من متظاهرين غاضبين على خلفية فضيحة فساد مزعومة تطال مقربين منه.

ووفق مراسل وكالة “فرانس برس”، خرج ميلي سالما.

وكان ميلي يتنقل في سيارة تابعة للرئاسة في بوينس أيرس، في إطار حملة دعائية لحزبه استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل، عندما راح متظاهرون يرشقونه بالحجارة والزجاجات، فما كان من عناصر الأمن إلا أن أبعدوه من موقع الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت، سيارة الرئيس تتحرك وسط حشد من المتظاهرين الذين انقضوا عليها ورشقوها بالحجارة والزجاجات، بينما أكملت السيارة مسيرها مسرعة.

وتعرضت سيدة مؤيدة للرئيس لإصابة، ونقلت إلى المستشفى في سيارة إسعاف، حسب “فرانس برس”.

