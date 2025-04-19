فيديو.. الشرطة الإسرائيلية تعتدي على مسيحيين فلسطينيين في كنيسة القيامة

شهدت كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، اليوم السبت، اعتداءات من الشرطة الإسرائيلية على مسيحيين فلسطينيين خلال احتفالاتهم بـ”سبت النور”.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على عدد من المسيحيين الفلسطينيين بعد منعهم من دخول الكنيسة، بحجة عدم حيازتهم تصاريح.

▪️شرطة #إسرائيل تعتدي على مسيحيين فلسطينيين في كنيسة القيامة بالقدس ➖شهود عيان للأناضول، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على عدد من المسيحيين الفلسطينيين بعد منعهم من دخول الكنيسة، بحجة عدم حيازتهم تصاريح

https://t.co/ibK4zVT5Pg pic.twitter.com/JLKfmg3A0j — Anadolu العربية (@aa_arabic) April 19, 2025

وأشار الشهود إلى أن الاعتداءات طالت مصلين آخرين، بينهم من يحملون تصاريح رسمية للدخول إلى الكنيسة.

وبحسب الشهود، اعتدت الشرطة على المسيحيين عند كنيسة القيامة بالضرب المبرح والهراوات، ولم تستثن النساء ولا المسنين.

كما ذكر الشهود أن عناصر من الشرطة وجهوا عبارات نابية للمصلين المسيحيين داخل الكنيسة.

ومنذ صباح السبت، أعاقت السلطات الإسرائيلية دخول مسيحيين إلى كنيسة “القيامة” في القدس المحتلة، للاحتفال بيوم “سبت النور”.

ونصبت القوات الإسرائيلية حواجز عسكرية في الطرق المؤدية إلى الكنيسة في البلدة القديمة بالقدس، وأعاقت وصول المصلين إلى الكنيسة.

ويعد “سبت النور” من أقدس المناسبات لدى المسيحيين، حيث تتوافد الجموع سنويا إلى القدس للمشاركة في طقوسها التاريخية، رغم القيود الأمنية المفروضة من الشرطة الإسرائيلية.

وللعام الثاني يشارك عدد قليل من الحجاج في صلوات “الأسبوع المقدس” وعيد الفصح في القدس، نتيجة تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة وعملياته في الضفة.

كما ألغت الكنائس المظاهر الاحتفالية والمسيرات الكشفية كافة بعيد الفصح، واقتصرت على إقامة القداديس والصلوات والشعائر الدينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألفا و400 وفق معطيات فلسطينية.