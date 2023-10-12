فيديو.. العشرات على متن طائرة من البيرو للقتال في صفوف جيش الاحتلال

العشرات على متن طائرة من البيرو للقتال في صفوف جيش الاحتلال

في ظلّ الأنباء التي تنتشر من دول عدّة عن توجّه عدد من المقاتلين إلى الأراضي المحتلّة للمشاركة في الهجوم الذي تشنّه “إسرائيل” على قطاع غزة، بعد العملية التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” يوم السبت الماضي، انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر هؤلاء المقاتلين، وهم يعبّرون عن دعمهم لتل أبيب.

ومن المقاطع التي انتشرت مؤخرًا عبر منصة “إكس”، ظهر عدد من الشباب والشابات وهم على متن طائرة ويحملون علم “إسرائيل”.

وقد أشار تعليق مرافق للفيديو إلى أنّ الطائرة انطلقت من البيرو في طريقها إلى تل أبيب، حيث سيشارك من على متنها في القتال في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيليّ.

هذول المدنيين !!!#عاجل : طائرة تغادر البيرو وعلى متنها عدد كبير من القتلة متجهين للقتال في صفوف جيش الاحتلال.#طوفان_الاقصى #غزة pic.twitter.com/ip8gi03ECZ — بلال نزار ريان (@BelalNezar) October 11, 2023