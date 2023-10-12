الخميس 27 ربيع الأول 1445 ﻫ - 12 أكتوبر 2023 |
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فيديو.. العشرات على متن طائرة من البيرو للقتال في صفوف جيش الاحتلال

منذ 49 دقيقة
العشرات على متن طائرة من البيرو للقتال في صفوف جيش الاحتلال

العشرات على متن طائرة من البيرو للقتال في صفوف جيش الاحتلال

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في ظلّ الأنباء التي تنتشر من دول عدّة عن توجّه عدد من المقاتلين إلى الأراضي المحتلّة للمشاركة في الهجوم الذي تشنّه “إسرائيل” على قطاع غزة، بعد العملية التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” يوم السبت الماضي، انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر هؤلاء المقاتلين، وهم يعبّرون عن دعمهم لتل أبيب.

ومن المقاطع التي انتشرت مؤخرًا عبر منصة “إكس”، ظهر عدد من الشباب والشابات وهم على متن طائرة ويحملون علم “إسرائيل”.

وقد أشار تعليق مرافق للفيديو إلى أنّ الطائرة انطلقت من البيرو في طريقها إلى تل أبيب، حيث سيشارك من على متنها في القتال في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيليّ.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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