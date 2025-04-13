فيديو.. المستشفى المعمداني في غزة خارج الخدمة بسبب القصف الاسرائيلي!

فلسطينيون يتفقدون موقع سقوط صاروخين إسرائيليين على مبنى داخل المستشفى المعمداني في مدينة غزة، 13 أبريل/نيسان 2025.

في وقت مبكر من اليوم الأحد، قصف الطيران الإسرائيلي مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وهو أحد المنشآت الطبية القليلة التي ما زالت تعمل في القطاع، مما استدعى إجلاء مئات الجرحى والمرضى الموجودين داخله، في ظروف مأساوية.

وقالت الجزيرة إن الطائرات الإسرائيلية أطلقت صاروخين على المستشفى، وأظهرت مقاطع مصورة تشكل كرة من اللهب لحظة القصف.

وأدى القصف إلى تدمير مبنى أقسام الاستقبال والطوارئ والباطنة والصيدلة والمختبر بالمستشفى، وأظهرت صور حجم الدمار في المنشأة الطبية.

وقالت الجزيرة إن القصف أدى إلى خروج المستشفى عن الخدمة.

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🚨جيش الاحتلال يقصف مستشفى المعمداني ويخرجهُ عن الخدمة مرةُ أخرى pic.twitter.com/iDUYdBy0Vr — د. مهران السودي 🇾🇪 اليمن (@mahran_yemen) April 13, 2025

واستهدف صاروخان المستشفى بعد دقائق من تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه وإنذار العاملين فيه بإخلائه.

وقال عاملون في المستشفى إنهم تلقوا تهديدات إسرائيلية -عبر الهاتف- بإخلاء المركز الطبي فورا، بحسب مصادر فلسطينية.

مشاهد من الدمار الذي خلَّفه قصف الاحتلال على مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة فجر اليوم. pic.twitter.com/FbpwQSJnQR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 13, 2025

وأظهرت مقاطع مصورة أنه تم إجلاء الجرحى والمرضى على عجل من المستشفى وسط الظلام ليفترشوا الشوارع المحيطة.

#شاهد | ضابط إسعاف يروي تفاصيل مروّعة حول استهداف مستشفى المعمداني فجر اليوم، حيث جرى نقل المرضى والمصابين في ظروف صعبة للغاية، ما أدى إلى وفاة طفل خلال إجلائه إلى مستشفى آخر. pic.twitter.com/sv8uEt32xf — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 13, 2025

وكان العديد من المصابين والمرضى يرقدون على أسرّة وموصولين بأجهزة طبية، ونقلوا بسرعة إلى الخارج.

وقالت مصادر فلسطينية إن طفلة جريحة استشهدت خلال عملية إخلاء مستشفى المعمداني.

اســتــشــهــاد طفلة جريحة خلال إخلاء المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة بعد تهديد الاحتلال بقصفه. pic.twitter.com/RzhOzYcOMI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 13, 2025

وقال مدير مستشفى المعمداني للجزيرة إنه لا توجد إمكانات طبية لإغاثة العدد الكبير من الجرحى.

وقد نفى الناطق باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة مزاعم الاحتلال عن وجود مسلحين داخل مستشفى المعمداني.

يأتي ذلك بعد أن ادعى جيش الاحتلال أنه استهدف المنشأة لوجود مسلحين من حركة حماس داخلها.