فيديو.. انفجارات تهز ليل العاصمة الروسية موسكو

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن دوي انفجار سُمع في حي الأعمال بموسكو في وقت مبكر من صباح (الأربعاء 23-8-2023) وشوهد دخان في المنطقة.

كان مبنى في تلك المنطقة الواقعة بوسط العاصمة، على بعد خمسة كيلومترات من الكرملين، قد أصيب في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في وقت مبكر من صباح يوم السبت.

يشار إلى أن جميع مطارات موسكو أغلقت، فجر الثلاثاء، أمام الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، بعد هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة.

وذكرت “تاس” أن أكبر 3 مطارات في موسكو علقت رحلات الوصول والمغادرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقال مسؤول للوكالة لم تكشف عن هويته “المجال الجوي مغلق فوق فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو”.

وأضاف “لا يتم استقبال الرحلات الجوية وقد أُرجئت الرحلات المغادرة”.

يُذكر أن أوكرانيا كثفت مؤخرا هجماتها بالطائرات بالمسيرة على العاصمة الروسية وضواحيها.

وتأتي الهجمات بالمسيّرات في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية بهدف استعادة المناطق التي سيطرت عليها موسكو.