فيديو.. انهيار مبنى في دمشق جراء هزة أرضية على الحدود مع لبنان

وقعت هزّة أرضية جديدة مساء الأربعاء، على الحدود السورية اللبنانية بقوة 4.2 درجة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأفاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنه عند الساعة 20:58 بالتوقيت المحلي وقعت هزة بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر على بعد 5 كيلومترات من الهرمل جنوباً، وشعر بها سكان البقاع والشمال والمتن وكسروان وبيروت.

وأضافت المعلومات أن الهزة وقعت في لبنان، وطالت جنوب الهرمل على الحدود مع سوريا، وتأثّرت بها مناطق من العاصمة دمشق.

انهيار مبنى

فقد أظهرت لقطات مصوّرة انهيار مبنى في مدينة حرستا بريف دمشق عقب الهزة الأرضية الجديدة.

كما تداول سوريون أخباراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن سكّان العاصمة دمشق شعروا بالهزة الأخيرة فعلاً.

13 ألف قتيل

يشار إلى أن حصيلة الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماصي، كانت ارتفعت إلى أكثر من 12 ألف قتيل الأربعاء.

بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض في ظلّ طقس شديد البرودة.

وأفاد مسؤولون ومسعفون عن مقتل 9057 شخصا في تركيا و2992 آخرين في سوريا جراء زلزال الاثنين الذي بلغت شدّته 7,8 درجات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية غير النهائية إلى أكثر من 13000 قتيلًا.