فيديو بعد الإعلان التاريخي.. زيلينسكي يتباهى من داخل طائرة (إف-16)

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إعلان هولندا والدنمارك تقديم طائرات حربية مقاتلة من طراز (إف-16) إلى أوكرانيا بـ “الدافع المهم” للقوات الأوكرانية المنخرطة في هجوم مضاد معقد.

وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روت، لزيلينسكي – أثناء زيارة الأخير لقاعدة جوية هولندية – إن الجدول الزمني لتسليم المقاتلات يعتمد على مدى استعداد الأطقم والبنية التحتية الأوكرانية للطائرات القوية المصنوعة في الولايات المتحدة.

ورحب زيلينسكي بالإعلان الذي وصفه بـ “التاريخي”، وأثنى على روته لجعله هولندا أول دولة تقدم هذه الطائرات لكييف.

وخلال زيارته إلى قاعدة سكريد ستروب الجوية في الدنمارك، بحضور رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، صعد زيلينسكي إلى قمرة قيادة مقاتلة من طراز إف 16 في قاعدة سكريد ستروب الجوية.

وظهر زيلينسكي مبتهجا وهو يصعد إلى قمرة القيادة، ويتفقد المقاتلة، التي كافح لإقناع الدول الغربية لتزويد بلاده بها، لتعديل ميزان القوة مع روسيا.

وقالت فريدريكسن إن بلادها ستتبرع لأوكرانيا بعدد 19طائرة مقاتلةإف-16.

وأضافت رئيسة الوزراء أنها تأمل في تسليم أوكرانيا ست مقاتلات أخرى من الطراز نفسه بحلول العام المقبل تقريبا وخمس إضافية خلال العام ذاته.

وتابعت: “يرجى أخذ هذا التبرع كرمز لدعم الدنمارك الذي لا يتزعزع لنضال بلدك من أجل الحرية”.

Zelensky climbing into one of the 19 F-16 fighter jets that Ukraine will receive from Denmark.

🇩🇰🇺🇦 pic.twitter.com/ZJyu1qDAyH

