الأحد 4 صفر 1445 ﻫ - 20 أغسطس 2023 |
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فيديو بعد الإعلان التاريخي.. زيلينسكي يتباهى من داخل طائرة (إف-16)

منذ 16 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتباهى من داخل طائرة (إف-16)

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتباهى من داخل طائرة (إف-16)

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وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إعلان هولندا والدنمارك تقديم طائرات حربية مقاتلة من طراز (إف-16) إلى أوكرانيا بـ “الدافع المهم” للقوات الأوكرانية المنخرطة في هجوم مضاد معقد.

وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روت، لزيلينسكي – أثناء زيارة الأخير لقاعدة جوية هولندية – إن الجدول الزمني لتسليم المقاتلات يعتمد على مدى استعداد الأطقم والبنية التحتية الأوكرانية للطائرات القوية المصنوعة في الولايات المتحدة.

ورحب زيلينسكي بالإعلان الذي وصفه بـ “التاريخي”، وأثنى على روته لجعله هولندا أول دولة تقدم هذه الطائرات لكييف.

وخلال زيارته إلى قاعدة سكريد ستروب الجوية في الدنمارك، بحضور رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، صعد زيلينسكي إلى قمرة قيادة مقاتلة من طراز إف 16 في قاعدة سكريد ستروب الجوية.

وظهر زيلينسكي مبتهجا وهو يصعد إلى قمرة القيادة، ويتفقد المقاتلة، التي كافح لإقناع الدول الغربية لتزويد بلاده بها، لتعديل ميزان القوة مع روسيا.

وقالت فريدريكسن إن بلادها ستتبرع لأوكرانيا بعدد 19طائرة مقاتلةإف-16.

وأضافت رئيسة الوزراء أنها تأمل في تسليم أوكرانيا ست مقاتلات أخرى من الطراز نفسه بحلول العام المقبل تقريبا وخمس إضافية خلال العام ذاته.

وتابعت: “يرجى أخذ هذا التبرع كرمز لدعم الدنمارك الذي لا يتزعزع لنضال بلدك من أجل الحرية”.

 

وتأتي الخطوة الأخيرة ثمرة للمناشدات الأوكرانية المتتالية للحلفاء لمنحها المقاتلات المتطورة بما يعزز من قدراتها القتالية، بعدما شنت مؤخرا هجوما مضادا طال انتظاره ضد موسكو دون غطاء جوي، ووضعت قواتها تحت رحمة الطيران والمدفعية الروسية.

وقد وافقت الولايات المتحدة يوم الجمعة على طلبات الدنمارك وهولندا لتصدير مقاتلات إف-16 أميركية الصنع إلى أوكرانيا، في خطوة أولى لتعزيز قدرات كييف العسكرية في حربها ضد روسيا.

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