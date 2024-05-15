فيديو.. بينما تواصل روسيا تقدمها "بلينكن" يعزف على الغيتار في حانة بكييف

فيما تواصل روسيا تقدمها وقضم مناطق في أوكرانيا، عزف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على غيتار إلكتروني وغنى في حانة زارها بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وعبر منصة “إكس”، أمس الثلاثاء، شارك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر صورة لبلينكن بحانة في كييف.

وأعاد ميلر نشر منشور لصحفي أمريكي يتابع بلينكن في كييف قائلا “أوكرانيا تدافع عن العالم الحر والعالم الحر يقف مع أوكرانيا”.

وحسب المنشور، غنى بلينكن أغنية نيل يونغ “Rockin’ in the Free World” مع الفرقة التي رافقها في الحانة.

وظهر بلينكن في فيديو متداول على مواقع التواصل، وهو يعرب في البداية عن دعم الولايات المتحدة للشعب الأوكراني، إثر اعتلائه خشبة المسرح، ثم يغني أغنية “Rockin’ in the Free World”، في إشارة إلى نضال أوكرانيا من أجل الحرية.​​​​​​​

JUST IN: US Secretary of State Antony Blinken performing 'Rocking to the Free World' at a venue in Kyiv, Ukraine. pic.twitter.com/MkpyvHHRIA — The Spectator Index (@spectatorindex) May 14, 2024

وجاء في بعض التعليقات على المنشور على منصة “إكس”، أن الولايات المتحدة لم تقدم الدعم اللازم لأوكرانيا مؤخرا، بينما أكد بعض المستخدمين أن واشنطن لم تفعل شيئا من أجل حرية غزة.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عُرف بدعمه القوي لكييف في الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.