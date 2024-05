فيديو.. بينما تواصل روسيا تقدمها "بلينكن" يعزف على الغيتار في حانة بكييف

فيما تواصل روسيا تقدمها وقضم مناطق في أوكرانيا، عزف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على غيتار إلكتروني وغنى في حانة زارها بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وعبر منصة “إكس”، أمس الثلاثاء، شارك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر صورة لبلينكن بحانة في كييف.

وأعاد ميلر نشر منشور لصحفي أمريكي يتابع بلينكن في كييف قائلا “أوكرانيا تدافع عن العالم الحر والعالم الحر يقف مع أوكرانيا”.

وحسب المنشور، غنى بلينكن أغنية نيل يونغ “Rockin’ in the Free World” مع الفرقة التي رافقها في الحانة.

وظهر بلينكن في فيديو متداول على مواقع التواصل، وهو يعرب في البداية عن دعم الولايات المتحدة للشعب الأوكراني، إثر اعتلائه خشبة المسرح، ثم يغني أغنية “Rockin’ in the Free World”، في إشارة إلى نضال أوكرانيا من أجل الحرية.​​​​​​​

JUST IN: US Secretary of State Antony Blinken performing 'Rocking to the Free World' at a venue in Kyiv, Ukraine. pic.twitter.com/MkpyvHHRIA

— The Spectator Index (@spectatorindex) May 14, 2024