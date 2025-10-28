فيديو.. ترامب يرقص أمام جنوده: القوات الأميركية هي الأقوى

خلال زيارته إلى اليابان، حيث التقى رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، عرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حاملة الطائرات “جورج واشنطن” المتمركزة في يوكوسوكا اليابانية.

وقال ترامب في كلمة ألقاها أمام جنود بلاده إن “القوات الأميركية هي الأقوى في العالم وستصبح أقوى أكثر قريباً”.

كما مدح الجنود الأميركيين، وأردف قائلاً إنه “لطالما حلم بأن يكون أدميرالاً”.

وشدد على أن “لدى الولايات المتحدة أقوى جيش في التاريخ. وقال: “لا يوجد جيشٌ يُضاهي جيشنا، ولا حتى يُقاربه، لا أحد يملك الأسلحة التي نملكها، وقريباً سيصبح الجيش الأميركي أقوى وأكثر قوةً من ذي قبل”.

إلى ذلك، اعتبر أن “لا أحد يجرؤ على تهديد الأسطول الأميركي، نظراً لأنه لا أحد يملك، على حد قوله، سفناً أو أسلحة مماثلة لتلك التي تملكها الولايات المتحدة”.

علماً أنه في عام 2024 نشرت مجلة “يو إس نيوز آند وورلد ريبورت” تصنيفاً لأقوى الجيوش في العالم، حيث احتلت روسيا المركز الأول كـ”الدولة صاحبة أقوى جيش”، بينما احتلت الولايات المتحدة المركز الثاني.

يذكر أن الولايات المتحدة تنشر نحو 60 ألف عسكري في اليابان، وتطالب طوكيو بإنفاق مالي أكبر، ليصل إلى نسبة 5% التي تعهّد بها أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) في يونيو الماضي. وبموجب بنود اتفاق تجاري يعود إلى تموز/يوليو نشرها البيت الأبيض، يتوقع أن تستثمر اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وكان ترامب وصل إلى طوكيو أمس، في زيارة سبقتها محطة في ماليزيا وسيليها لقاء في كوريا الجنوبية مع نظيره الصيني شي جينبينغ، قد يساهم في تخفيف حدة الحرب التجارية بين بكين وواشنطن. ليبقى التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين المكافأة الأكبر بالنسبة لترامب، كما للأسواق العالمية.

Trump dance with our U.S. Navy in Japan! 😂🇺🇸 pic.twitter.com/Gsm3XJT1ot — Margo Martin (@MargoMartin47) October 28, 2025