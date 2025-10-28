الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو.. ترامب يرقص أمام جنوده: القوات الأميركية هي الأقوى

منذ 42 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

خلال زيارته إلى اليابان، حيث التقى رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، عرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حاملة الطائرات “جورج واشنطن” المتمركزة في يوكوسوكا اليابانية.

وقال ترامب في كلمة ألقاها أمام جنود بلاده إن “القوات الأميركية هي الأقوى في العالم وستصبح أقوى أكثر قريباً”.

كما مدح الجنود الأميركيين، وأردف قائلاً إنه “لطالما حلم بأن يكون أدميرالاً”.

وشدد على أن “لدى الولايات المتحدة أقوى جيش في التاريخ. وقال: “لا يوجد جيشٌ يُضاهي جيشنا، ولا حتى يُقاربه، لا أحد يملك الأسلحة التي نملكها، وقريباً سيصبح الجيش الأميركي أقوى وأكثر قوةً من ذي قبل”.

إلى ذلك، اعتبر أن “لا أحد يجرؤ على تهديد الأسطول الأميركي، نظراً لأنه لا أحد يملك، على حد قوله، سفناً أو أسلحة مماثلة لتلك التي تملكها الولايات المتحدة”.

علماً أنه في عام 2024 نشرت مجلة “يو إس نيوز آند وورلد ريبورت” تصنيفاً لأقوى الجيوش في العالم، حيث احتلت روسيا المركز الأول كـ”الدولة صاحبة أقوى جيش”، بينما احتلت الولايات المتحدة المركز الثاني.

يذكر أن الولايات المتحدة تنشر نحو 60 ألف عسكري في اليابان، وتطالب طوكيو بإنفاق مالي أكبر، ليصل إلى نسبة 5% التي تعهّد بها أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) في يونيو الماضي. وبموجب بنود اتفاق تجاري يعود إلى تموز/يوليو نشرها البيت الأبيض، يتوقع أن تستثمر اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وكان ترامب وصل إلى طوكيو أمس، في زيارة سبقتها محطة في ماليزيا وسيليها لقاء في كوريا الجنوبية مع نظيره الصيني شي جينبينغ، قد يساهم في تخفيف حدة الحرب التجارية بين بكين وواشنطن. ليبقى التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين المكافأة الأكبر بالنسبة لترامب، كما للأسواق العالمية.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

مقاتلو حركة المقاومة الاسلامية(حماس). رويترز
حماس تعلن أنها ستسلم جثة أسير إسرائيلي اليوم.. واجتماع نتنياهو الأمني ينتهى دون أي قرار
البورصة في الخليج
صعود معظم بورصات الخليج
ماريا زاخاروفا
زاخاروفا لـ ماكرون: احمِ المتاحف لتجنب ما حدث اللوفر

الأكثر قراءة

مؤشر زلزال
زلزال قوته 6.1 درجة يهز تركيا
سهل البقاع
فضيحة غذائية وصحية خطيرة في البقاع.. إليكم تفاصيلها
صورة من الاستهداف في حاروف جنوب لبنان
تصعيد غير مسبوق واغتيالات ترفع حرارة المواجهة على الحدود اللبنانية.. فهل باتت محتومة؟