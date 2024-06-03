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فيديو.. ترامب يهدد بطرد جنرالات الجيش الأمريكي المنتقدين

منذ 7 دقائق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

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في تطور مثير للجدل؛ أفصح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نيته طرد جنرالات الجيش الأمريكي المناوئين له، في حال إعادة انتخابه في الانتخابات المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، أنه سوف يطرد جنرالات الجيش الأمريكي المعارضين له الذين باتوا معروفين لديه، وسيستبدلهم بموالين من حركته “جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” (MAGA).

وأضاف ترامب خلال حديثه أنه سيرفع السرية عن ملفات هجمات 11 سبتمبر واغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي ورجل الأعمال جيفري إبستين.

 

 

    المصدر :
  • إرم نيوز

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