فيديو جديد.. حملة بايدن تذكر بـ "حمام دم" ترامب

أسالت جملة مختصرة هي _”حمام دم”_ جاءت على لسان المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، لعاب حملة الرئيس الديمقراطي الحالي، جو بايدن.

فقد ركزت حملة بايدن الانتخابية على خطاب ترامب هذا الذي لوح فيه قبل أيام بحمام دم إذا لم ينتخب، وأصدرت أكثر من فيديو حوله.

ففي أحدث فيديوهاتها، ردت الحملة على توضيح فريق ترامب وتأكيده أن خطابه أخرج من سياقه، لتؤكد أنها وضعته في السياق الصحيح، مذكرة بمشاهد عنف شهدتها البلاد خلال محطات عدة، من بينها أحداث الكابيتول الشهيرة، حين اقتحم أنصار ترامب المبنى العريق، احتجاجا على نتائج الانتخابات الماضية التي أفضت إلى فوز الرئيس الحالي.

وذكر حساب حملة بايدن على منصة إكس أنه وضع خطاب ترامب ضمن سياقه الدقيق، مذكراً بأن الأخير لوح بإمكانية إطلاق سراح مشاغبي الكابيتول الذين سبق أن حكم عليهم القضاء الأميركي بالسجن، معتبراً أنهم “أناس جيدون” .

كما ألمح في مقاطع سابقة إلى أن الديمقراطية في البلاد مهددة، فضلاً عن السلامة والأمن إذا ما انتخب ترامب.

كذلك اتهم بايدن خصمه اللدود بمحاولة تأجيج العنف السياسي في البلاد مجدداً، في إشارة إلى أحداث الكابيتول.

جاء ذلك، بعدما أثارت تصريحات ترامب أمام حشد في تجمع انتخابي بأوهايو، السبت الماضي، التي حذر خلالها من “حمام دم” في حال عدم فوزه بالانتخابات الرئاسية المرتقبة، انتقادات واسعة في صفوف الديمقراطيين.

يذكر أن أنصار الرئيس السابق كانوا اقتحموا في السادس من يناير 2021، مبنى الكونغرس الأميركي، بزعم حصول عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية التي خسرها ترامب لصالح منافسه بايدن، وسعيا لعدم تثبيت نتائج هذه الانتخابات رسميا.

فيما تم توجيه الاتهام إلى أكثر من 1350 شخصا بالضلوع في هذا الهجوم، وفق آخر الأرقام الصادرة عن وزارة العدل الأسبوع الماضي، وصدرت أحكام بالسجن بحق نحو 500 منهم.

NEW AD: Many MAGA Republicans are saying Trump’s “bloodbath” comment should be put in context.

So we put it in context. pic.twitter.com/XwhLinVBOA

— Biden-Harris HQ (@BidenHQ) March 18, 2024